Veri paylaşımı ile rayiç değer bedelinde yeni dönem

Özellikle gayrimenkul satışları işlemlerinde, vatandaşların sıkça karşılaştığı emlak rayiç değer belge işlemleri için artık Elbistan Belediyesi’ne gitmeye gerek kalmadı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz amaçlarının Pandemi sürecinde bulaş riskini ortadan kaldırmak ve vatandaşların işini daha da kolaylaştırmak adına bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Başkan Gürbüz açıklamasının devamında, “Vatandaşlarımızın gayrimenkul satışlarında işlem kolaylığı sağlamak ve pandemi sürecinde bulaş riskini azaltmak amacıyla, Elbistan Tapu Müdürlüğü ile veri paylaşımına başladık. Yapılan veri paylaşımı sayesinde (satış yapan tarafın emlak borcu olmaması kaydıyla) satış işlemlerinde kullanılan emlak rayiç değer belgesini almak için Elbistan Belediyesine uğramadan tüm satış işlemlerinin Elbistan Tapu Müdürlüğünden yapılmasına imkân tanındık.

Örneğin bir vatandaşımız gayrimenkul satışı yapmak için tapuya gidiyor. Satış esnasında emlak rayiç bedeli isteniyor. Vatandaşımızın emlak borcu var ise rayiç bedelini alamıyor. Belediyemiz internet sayfasına girerek emlak borcunu ödüyor. Bilindiği üzere Vatandaşlarımız emlak borçlarını https://ebelediye.elbistan.bel.tr/ web sayfamızdan çevrimiçi ödeyebilmektedir. Tapu müdürlüğü ise yaptığımız veri paylaşımı sayesinde borcun ödendiğini görüyor ve rayiç bedelini sistem üzerinde görebiliyor. Vatandaşımız ise belediyeye gelmeden tapu devir işlemini tamamlamış oluyor” sözlerine yer verdi.