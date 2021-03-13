Vizyon proje EXPO 2023 hazırlıkları devam ediyor!
Expo 2023 Projesi Kapsamında yapılacak olan 1000 Metrekare Büyüklüğünde, Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Çerkes Kültür Evi Kompleksi ve Adige Bahçesi Projesi İmza Protokolü İmzalandı.
KAHRAMANMARAŞ 13.03.2021, 17:14 13.03.2021, 17:27
Onikişubat belediyesi ile Kafkas Kültür Derneği arasında imzalanan protokol sonrası, Expo 2023 Tanıtım Ve Bilgilendirme toplantısı için sunumlar yapıldı.
Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, bu projede yer alan Kafkas derneğimizle birlikte aramızdaki bağ güçlenecektir ifadelerine yer verdi.
Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek, Kafkas derneğimiz EXPO projemizde yer alacak bu manada Kafkas kardeşliğimizi hem ulusal hem de uluslarası düzeyde göstermiş olacağız dedi.
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