Vokal Sanat Atölyesi etkinlik düzenledi!

Etkinlik kapsamında AVM’nin etkinlik alanında dinleti faaliyeti gösteren Vokal Sanat Atölyesi vatandaşlara müzik dinleme keyfi sundu.

Birbirinden usta öğretmenleri ile AVM’nin kalbinde enstrümanlarla şov yapan öğretmenler vatandaşları hayran bıraktı.

Pandemi döneminde vatandaşlara moral ve motivasyon desteği vermek için böyle etkinlik düzenleyen vokal sanat atolyesi farkını yine ortaya koydu.

AVM’e içerisinde bulunan vatandaşlar sesi duydu etkinlik alanına koştu kimi ritme ayak uydurdu kimi ise bu harika dinletiyi telefonu ile çekti.