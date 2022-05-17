Vokal Sanat Atölyesi’nde ‘Performans Gecesi’ düzenlendi!

Yedi güzel adam edebiyat müzesinde gerçekleştirilen gecede öğrenciler çeşitli enstrümanlardaki becerilerini yansıtarak hem sertifika aldı hem de kendilerini izleyen ailelerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Fotoğrafçılıktan ebru sanatına, ney kursundan ahşap boyamaya, resimden müziğe kadar tüm sanatsal faaliyetlerde hizmet veren Vokal Sanat Atölyesi’nin performans gecesine çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan keman öğretmeni Figen Kozanoğlu, “Vokal Sanat Atölyesi öğrencileri bir yıldır aldıkları eğitimin ardından öğrendiklerini sergileme fırsatı yakaladılar. Bizler vokal sanat atölyesi olarak sanata ve eğitime devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı