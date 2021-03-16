Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Kahramanmaraş’ta yaban hayatı korumak amacıyla doğaya 280 adet fotokapan yerleştirildi.
Kahramanmaraş’ta doğal yaşamın kontrol altına alınması amacıyla dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, kurttan ayıya, dağ keçilerinden tavşana, vaşaktan ceylana çok sayıda yaban hayvanını kayda alırken kaçak avcıların yakalanmasında da önemli rol oynadı.
Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Elbistan, Ekinözü, Pazarcık ve Nurhak ilçelerinde Kaz Dağı, Berit, Keş Dağı ve Yusuf’un Kayası’na yerleştirdiği 280 adet fotokapanla yaban hayatı korumayı ve yasak avlanmayı önlemeyi planlıyor. Kurulan fotokapanlar yaban hayvanlarının ve yeni türlerin renkli dünyası ve yaşamlarıyla ilgili görüntülerin elde edilmesine yardımcı oluyor. Isıya ve harekete duyarlı fotokapanlara farklı zaman dilimlerinde yansıyan görüntülerde, hayvanların doğadaki yaşamının yanı sıra kaçak avcılar da dikkati çekiyor.
Bölgenin biyo çeşitliliğini kayıt altına almak için yerleştirilen fotokapanların belgeselleri aratmayan kayıtları, yaban hayatının ve farklı türlerdeki hayvanların doğal yaşamının güzelliklerini de yansıtıyor.
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