Yabancı öğrenciler mutfak müzesine hayran kaldı

Kahramanmaraş’ı ziyaret eden yabancı turistler, Mutfak Müzesi’ni gezerek hayranlıklarını dile getirdi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın turizme alt yapı oluşturması amacıyla Kahramanmaraş’a kazandırdığı Mutfak Müzesi, yerli ve yabancı ziyaretlerini ağırlıyor. Şehrin mutfak kültürünün yanısıra, tarihi dokusunu ve Maraşlı aile yaşantısını günümüze taşıyan Mutfak Müzesi, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Türk Mutfağı haftası nedeniyle geçtiğimiz hafta yoğun bir programa ev sahipliği yapan Mutfak Müzesi, hafta sonu da Polonya, Romanya, Slovakya ve Letonyalı öğrencileri ağırladı. Yerli ve yabancı turistlerin görmeden gitmediği Mutfak Müzesi’nin şehrin turizmine büyük katkı sağladığını dile getiren Belediye Başkanı Necati Okay, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dulkadiroğlu’nun tarihi ve kültürel bir ilçe olduğunu anlatan Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Göreve geldiğimizde şehrimizin turizmine katkı sağlayacağımızı açıklamıştık. Ortaya koyduğumuz projelerle de çok önemli katkı sağladığımızı düşünüyorum. İlk konak restorasyon çalışmamız olan Mutfak Müzesi de bu çalışmalarımızın başında geliyor. Şuan yerli ve yabancı turistler Mutfak Müzemizi görmeden şehirden ayrılmıyor. Burada şehrimizin mutfak kültürünü yansıtıyoruz. Buraya yoğun bir ilgi olması bizleri de çok memnun ediyor.”