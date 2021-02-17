Yabancı uyruklu çocuklara dil kursu! 45 yabancı uyruklu öğrenciye Türkçe öğretiliyor

Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi Ve Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü iş birliği ile Türkçe dil kursuna katılan Irak, Suriye ve Afganistanlı çocuklar Türkçe öğreniyor.





Okul döneminde eğitim öğretimlerini sürdüren yabancı uyruklu öğrenciler, kendilerini sosyal yaşamlarında daha iyi ifade etmek için Türkçe dil kursuna katılıyor.



Kursta 45 Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Dil Dersi görüyor. Haftanın 5 günü kursa gelen öğrenciler burada 20 ders işliyor.





Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü Eğitim Sorumlusu Belgin Kaplan, yabancı uyruklu öğrencilerin yaşıtları ve öğretmenleriyle arasındaki dil engelini ortadan kaldırmak, topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dil becerilerini güçlendirmek için Türkçe dil kursunun faydalı olduğunu söyledi.

Kaplan, “Eğitim bileşeni Türkçe dil kursları adı altında yabancılara Türkçe öğretimi 1. Seviye kurs programımızı başlattık. Bu süreçte 3 dil sınıfı oluşturduk 6-12-13-17 yaş gruplarımızla Türkçe dil derslerimize devam ediyoruz” dedi.

Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü Gençlik Çalışanı Mehmet Dolgun, çocuk programları olarak faaliyetlerini 4-18 yaş arası çocuklara güvenli, kapsayıcı, eğitici ve eğlendirici faaliyetler düzenlediklerini ve çocukların okul saatleri dışında olan zamanlarını çocuk dostu alanda değerlendirip aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirdiklerini söyledi.



Muhabir: Gökhan Çalı

