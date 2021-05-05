YADES ile yüzler gülüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamaları ile Ramazan’da yüzleri güldürüyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren YADES, pandemi döneminde de 65 yaş üzeri vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Ekipler, 65 yaş üzeri yüzlerce vatandaşın sıcak yemek, temizlik ve sağlık hizmetini karşılıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan 65 yaş üzeri vatandaşlara yapılan yardımlara ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yaşlılarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde kısıtlılıklardan dolayı ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş üzeri yüzlerce vatandaşımıza YADES ekiplerimizle birlikte hizmet vermeye devam ediyoruz. Yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza sıcak yemek, temizlik ve sağlık hizmetleri veriyoruz. Ayrıca evinden çıkamayacak durumda olan ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın sağlık durumları evlerine kurulan akıllı otomasyon sistemleri ile takip altına alınarak, bakım hizmetleri sağlandığı gibi güvenlikleri de sağlamış oluyoruz” ifadelerine yer verildi.