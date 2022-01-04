Yağışlarla birlikte barajlar da dolmaya başladı

Özellikle son aylarda etkili olan yağmur nedeniyle kentte bulunan barajların doluluk oranları da bir hayli arttı.

Yoğun yağış alan yerlerde Barajların çevresinden su seviyesinin doluluk seviyesine çıktığı gözlemlendi.

Konuyla ilgili olarak Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş ziraat odası başkanı Mehmet Çetinkaya yağışların devam etmesi halinde çiftçilerin bereketli bir yıl geçireceğine dikkat çekti.