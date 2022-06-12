Yağlı güreşe destek veren belediye başkanları için AKDO’da dondurma şovu yapıldı

İlçe belediyelerinin Yağlı güreşe verdiği destekten dolayı teşekkür etmek isteyen Başpehlivan Halil hopur, başkanlara AKDO’da dondurma şovu sürprizi yaptı.

Satırla dondurma kesmenin keyfini yaşayan başkanlar Kahramanmaraş’ta olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Belediye başkanlarını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik, “misafirlerimiz dondurmamıza hayran kaldı. Buraya gelip bu lezzeti tattıkları için çok teşekkür ediyorum.” dedi.