Yağmur çiftçiye can suyu oldu!
Kahramanmaraş’ta uzun bir sürenin ardından yağan kar ve yağmur çiftçiye can suyu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 23.12.2021, 17:29 23.12.2021, 18:27
Uzun bir süredir kuraklığın yaşandığı aynı zamanda birçok kişinin çiftçilikle uğraştığı kentte ve ilçelerinde yağan yağmur ve kar çiftçilerin yüzünü sonunda güldürdü.
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya son gelen yağışları Aksu Haber’e değerlendirerek bu yağışların devam etmesini diledi.
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