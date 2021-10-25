Yağmur'un şairi yarın Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı” birbirinden ünlü yazar ve şairleri okurlarıyla buluşturuyor.

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kitap fuarımızdaki söyleşi ve imza günü etkinlikleri devam ediyor.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde düzenlediğimiz fuarda, 150 yayınevi ile 200’e yakın yazar ve şaire ev sahipliği yapıyoruz. 26 Ekim Salı günü de (yarın) birbirinden kıymetli iki yazarımız da söyleşi ve imza günleriyle okurlarıyla bir araya gelecek. Vatandaşlarımız, saat 13.00’da Sevil Atasoy, saat 16.00’da ise Nurullah Genç ile düzenlenecek programlara davetlidir” bilgisi aktarıldı.