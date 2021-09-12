Yağmur ve Ali Naci dünya evine girdi!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Zabun’un Oğlu Ali Naci Zabun, Yağmur Kılıç ile dünya evine girdi.

Kervanhan’da görkemli bir organizasyonla gerçekleşen düğün merasimine iş ve siyaset camiası ile kent protokolü katılım sağladı.

Düğüne Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili TBBM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, İş İnsanları, STK Temsilcileri, Zabun ile Kılıç ailesinin yakınları katılım gösterdi.

Nikâhı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör kıydı.

Gelin ve damadın nikah şahitleri Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili TBBM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Kmtso Meclis Başkanı Hanefi Öksüz oldu.

Genç çift Yağmur Ve Ali Naci Mutluluklarını Aksu Haber İle Paylaştı.

Damadın babası Serdar Zabun ve Gelinin babası Ali Osman Kılıç ise Aksu Haber’e yaptıkları açıklama da mutlu günlerinde yalnız bırakmayan davetlilere teşekkürlerini iletti.

Düğüne katılan siyaset ve iş insanları Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Bizlerde Aksu TV ailesi olarak genç çiftimiz Yağmur ve Ali Naci Zabun’a ömür boyu mutluluklar diliyoruz.