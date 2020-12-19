Yakalanınca birbirlerini tanımadılar

Kahramanmaraş'ta denetim yapan polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçtakiler, yakalanınca birbirlerini tanımadıklarını iddia etti.



Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Merkez Dulkadiroğlu Şeyh Adil mahallesinde denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ikazına uymayan araç, yaşanan kovalamacanın ardından 19. Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler H.K. ve B.A, bölgede görevli bekçilerce ayrı sokaklarda yakalandı.

Şüphelilerin her ikisi de aracı kullananın kendileri olmadığını iddia etti. Yüzleştirilen şüpheliler, birbirlerini de tanımadıklarını savundular.

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan 8 bin 200 lira, sürücüsü tespit edilemeyen araca ise "dur" ihtarına uymamaktan 420 lira ceza yazıldı.

Öte yandan, aynı bölgede uygulama yapan bekçiler, narkotik madde kullanmak suçundan aranması bulunan M.E'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.E'ye sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal etmesi dolayısıyla 3 bin 150 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi.