Yakalanmasalar trenler bile çalınabilirdi!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, demir yolu hattındaki rayları çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 03.03.2022, 11:24 03.03.2022, 12:44
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kizirli Mahallesi'nde tren raylarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Akçalar Jandarma Karakol Komutanlığı iş birliğiyle bölgede çalışma başlatan ekipler, K.A. (43) idaresindeki plakası açıklanmayan kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2,5 metre uzunluğunda TCDD'ye ait olduğu tespit edilen 15 tren rayı ile hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen oksijen tüpü, mutfak tüpü, gaz armatürü ve 4 metre gaz hortumu ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü ile araçtaki T.K, (19) F.B. (48) ve C.S. (25) gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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