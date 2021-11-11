Yakıt tasarrufu için petek bakımını ihmal etmeyin
Kış yaklaştı, havalar soğumaya başladı. Kış mevsimi öncesi kombi ve baca temizliği kadar kalorifer peteklerinin bakımı da önemli. Zamanında yapılan temizlik yakıtta yüzde 30, ısınmada ise yüzde 40 tasarruf sağlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.11.2021, 09:45 11.11.2021, 11:21
Soğuk hava kendini hissettirmeye; kalorifer ve kombiler de yanmaya başladı.
Yakıt tasarrufunda kalorifer peteklerinin bakımı oldukça önemli.
Su devridaim yapamayınca derece artırılsa da petekler yeteri kadar ısınmıyor.
Bu da faturaya yansıyor.
Petekler yeteri kadar ısınmıyorsa temizlik şart.
Uzmanlara göre sıcak bir kış geçirmek için petek temizliği şart.
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