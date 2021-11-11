Yakıt tasarrufu için petek bakımını ihmal etmeyin

Soğuk hava kendini hissettirmeye; kalorifer ve kombiler de yanmaya başladı.

Yakıt tasarrufunda kalorifer peteklerinin bakımı oldukça önemli.

Su devridaim yapamayınca derece artırılsa da petekler yeteri kadar ısınmıyor.

Bu da faturaya yansıyor.

Petekler yeteri kadar ısınmıyorsa temizlik şart.

Uzmanlara göre sıcak bir kış geçirmek için petek temizliği şart.