Yaklaşan kış ayları ayakkabı tamircilerinde yoğunluk oluşturdu
Kış aylarının gelişiyle yağışlara karşı hazırlık yapan bazı vatandaşlar soluğu ayakkabı tamircilerinde aldı.
KAHRAMANMARAŞ 02.11.2021, 16:33 02.11.2021, 18:32
Yağışlı havaların yaklaştığı şu günlerde ayakkabı tamircilerinde yoğunluk oluşmaya başladı.
Yeni ayakkabı almak istemeyen vatandaşlar geçtiğimiz yıllarda giydiği kışlık ayakkabılarına bakım yaptırıyor.
Tabanlık taleplerinin de yoğunlaştığını belirten tamirci esnafında ise yüzler gülüyor.
Namaz Vakti 02 Kasım 2021
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