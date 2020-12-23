Yaklaşan yılbaşı ile kuruyemiş fiyatları arttı

Kuruyemiş, her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı sofralarında yerini almaya hazırlanıyor.

31 Aralık Perşembe günü saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz olarak uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, yılbaşını evde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar,fırsatçıların sağlıksız koşullarda ve merdivenaltı üretim yaptığı yerlerden kuruyemiş almaması konusunda uyarıldılar.