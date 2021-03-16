Yalçın Medya profesyonel ekipmanlarıyla en mutlu gününüzde yanınızda
Kahramanmaraş’ta 15 yıldır profesyonel düğün ve dış çekimleriyle tarzına renk katan Yalçın Medya, yeni ofisini düzenlediği törenle hizmete açtı.
KAHRAMANMARAŞ 16.03.2021, 17:00 16.03.2021, 18:44
Profesyonel ekipmanları ve dinamik kadrosuyla kaliteli hizmet veren yalçın medya, açılışa özel kampanyalarla tüm vatandaşları ofisinde ağırlamak istiyor.
Yenilenerek hizmet veren yalçın medya’nın açılışına Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal katılarak hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Yalçın Medya İşletme Sahibi Yalçın Ördek, vizyonumuz ve misyonumuzla tüm gelin damat adaylarını yeni iş yerimizde kahve içmeye bekleriz dedi.
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