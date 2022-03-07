Yalçın ve Önal Müzik Ziyafeti Yaşattı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Kadın ve Sanat” konulu konser düzenlendi.

Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konserde sanatçılar, Wolfgang Amadeus Mozart ve Muammer Sun’dan eserler icra edildi.

Konserde sahne alan Cumhurbaşkanlığı ilk kadın Başkemancısı Jülide Yalçın, bu tip ekinlikleri Anadolu da çok önemsediklerini söyleyerek etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

“Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrasının ilk kadın başkemancısıyım ve benim bu sebeple buraya davet ettiler. Kadın lider nasıl olunur, kadın olmanın güçlüklerini bu gece konuştuk ve mini bir konser yaptık ben bu tip etkinlikleri Anadolu'da çok çok önemsiyorum ve değer veriyorum. Bu tip etkinlikleri de destekleyen düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum.”

Daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak, Cumhurbaşkanlığı ilk kadın Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın ve Ankara Üniversitesi devlet konservatuarı öğretim üyesi piyanist Doç. Dr. Elif Önal’a teşekkür belgesi takdim etti.

Muhabir: Gökhan Çalı