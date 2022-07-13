Yamaç paraşütüne katılan öğrenciler gökyüzüyle buluşmanın heyecanını yaşadı

Elbistan Yamaç Paraşütü Spor Kulübü’nün düzenlemiş olduğu kursa katılan kursiyerler tutkunu oldukları gökyüzüyle buluştu.

Bir ay süren eğitimin iki haftalık teori kursunu da tamamlayan kursiyerler, ilk kez tek başına uçmanın heyecanı içindeydi.

Adrenalin dolu anların yaşandığı uçuş sırasında, eğitmenler tarafından telsiz aracılığıyla kursiyerler yönlendirip, hatasız bir uçuş ve iniş sağlandı.

Elbistan Yamaç Paraşütü Spor Kulübü’nün düzenlediği kursta eğitmenlik yapan Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Eğitmeni Abdullah Kahraman kurs sürecinin uçuşlarla tamamlandığını söyledi.

Elbistan’ın yamaç paraşütü için uygun hava koşullarına sahip olduğunu belirten kahraman: “ Elbistan’da yamaç paraşütü eğitimlerine başladık. Bugün de uçuşlara geldik. Birazdan öğrenci arkadaşlarımızla uçuşlara başlayacağız. Elbistan bu anlamda çok müthiş bir yer. Türkiye’nin her tarafında uçuluyor ama Elbistan’ın özel bir yeri var. Kursiyerlerimiz hava koşulları doğrultusunda toplam iki haftalık eğitime tabi tutuldu. Biz bu iki hafta içerisinde 25 saat teorik eğitim verdik. Ders anlattık daha sonra yer çalışmaları yaparak paraşütleri uçuşa hazır hale getirme pratiği yaptık. Şimdi de uçuşlara başladık. Bugün ilk uçuşlarımızı yapıyoruz, öğrencilerimizi gökyüzüyle buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda gençlerin uçuş sporlarıyla biraz daha yakından ilgilenmeye başladıklarını belirten Elbistan Yamaç Paraşütü Spor Kulübü başkanı Turgut Akbaş da: “Elbistan bölgesinde yamaç paraşütü eğitimleri veriyoruz. Gençlerimizi yamaç paraşütüyle tanışmaya, gökyüzüyle buluşturmaya çaba gösteriyoruz. Elbistan’ımızın yanı sıra çevre ilçelerdeki gençlerimize de ulaşıp bu işin çok güzel, sanıldığı gibi tehlikeli olmadığını anlatmaya ve bunun aslında bir meslek olarak ta yapılabildiğini anlatmaya çalışıyoruz.

Kursu başarıyla tamamlayıp, ilk uçuşlarını gerçekleştiren kursiyerlerden Mustafa Kemal Kadayıfçı ve Eşe Yörük tutkunu oldukları gökyüzüyle buluşmanın adrenalin dolu heyecanını yaşadıklarını söyledi.