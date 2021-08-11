Yangın bölgesinden dönen İHH gönüllüleri: "Birlik, beraberlik ön plandaydı"

Manavgat ilçesinin Gündoğmuş mevkiinde görevli kamu personelleri ve sivil toplum kuruluşlarına destek olmak adına yangının 3. gününde bölgeye giden İHH gönüllüleri memleketlerine döndü.

İHH gönüllüsü Hüseyin Güneş, yaptığı açıklamada, yangınla mücadele için Anadolu'nun farklı noktalarından yardım için gelenlerin bölge halkını çok mutlu ettiğini ve duygulandırdığını söyledi.

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü sırada, köy halkını ziyaret ettiklerini ve onlara psikolojik destek vermeye çalıştıklarını ifade eden Güneş, "Ellerinden bir şey gelmediği için çok üzülüyorlardı ama bir yandan yangına müdahale eden ekiplere teşekkür ederken, diğer yandan da Allah'a dua ettiler. Özellikle yardım için gelen kişileri görünce çok duygulanıyorlardı. Bu yangınla mücadelede devlet ve millet bütünleşmesi, birlik, beraberlik ön plandaydı." diye konuştu.

Furkan Tecirli de sahadaki itfaiye ve orman ekipleriyle birlikte mücadeleye katılanlara lojistik yönden destek sağladıklarını belirterek, söz konusu görevin kendisi için gurur verici olduğunu ifade etti.

Nuri Güneş ise zaman zaman sarp kayalıklarda 2-3 kilometre uzunluğundaki hortumları taşıyarak ekiplere yardım ettiklerini aktardı.

Güneş, yangın esnasında kurtarılan bir kaplumbağanın kendisini çok duygulandırdığını ve bir süre kontrollerinin yapıldıktan sonra yeniden doğaya güvenli bir ortama bırakıldığını sözlerine ekledi.