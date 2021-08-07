Yangınlarda mücadele eden kahramanlar için araçlar yola çıktı

Türkiye’de günlerce süren orman yangınları nedeniyle alevlerin arasında canla başla mücadele eden ateşin kahramanlarına büyükşehir belediyesi ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Muğla ve Isparta’da yangın söndürme çalışmalarında çalışmalar yapan ekipler ve gönüllüler için yanmaz giysi ve ayakkabı, arazi kıyafeti, medikal malzeme ve birçok ihtiyaç malzemesi ekiplere ulaştırılmak için yola çıktı.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem KELEŞ afet bölgesinde canla başla mücadele eden kahramanlarımıza destek vermeye devam ediyoruz dedi.

HABER – EMRE ATAÇ