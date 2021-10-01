Yanıtsız kalmayan park talebine yürekleri ısıtan teşekkür

Şehir genelinde sosyal alanlar ve park çalışmalarına devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne, bir süre önce Afşin ilçesi Ortaklı Mahallesi’nden bir talep gelmişti. Mehre adıyla da bilinen mahallede ikamet eden yaşları 5 ila 8 arasında değişen bir grup çocuk, video çekerek oyun parkı taleplerini Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e, “Başkanımızdan oyun parkı istiyoruz, Mehre Mahallesi’ne. Sizi seviyoruz Başkanım” ifadeleriyle iletti. Yapılan talebin ardından hızla çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içinde Ortaklı İlkokulu’nun hemen bitişiğine bir park kazandırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bir video kaydı daha hazırlayan çocuklar, “Başkanım teşekkür ediyoruz, seni seviyoruz. Mehre’den selamlar” mesajını iletti. Yürekleri ısıtan teşekkürün ardından açıklamada bulunan Ortaklı (Mehre) Mahalle Muhtarı Erdal Ceyhan ise duyduğu memnuniyeti dile getirdi.