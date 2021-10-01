Yanıtsız kalmayan park talebine yürekleri ısıtan teşekkür
Afşin ilçesi Ortaklı Mahallesi’nde (Mehre) bulunan bir grup ilkokul öğrencisi video çekerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den oyun parkı talebinde bulunmuştu. Bölgede hızla yapımı gerçekleştirilen park çalışmasının ardından miniklerden, çağrılarını yanıtsız bırakmayan Başkan Güngör’e yürekleri ısıtan bir teşekkür geldi.
Şehir genelinde sosyal alanlar ve park çalışmalarına devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne, bir süre önce Afşin ilçesi Ortaklı Mahallesi’nden bir talep gelmişti. Mehre adıyla da bilinen mahallede ikamet eden yaşları 5 ila 8 arasında değişen bir grup çocuk, video çekerek oyun parkı taleplerini Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e, “Başkanımızdan oyun parkı istiyoruz, Mehre Mahallesi’ne. Sizi seviyoruz Başkanım” ifadeleriyle iletti. Yapılan talebin ardından hızla çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içinde Ortaklı İlkokulu’nun hemen bitişiğine bir park kazandırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bir video kaydı daha hazırlayan çocuklar, “Başkanım teşekkür ediyoruz, seni seviyoruz. Mehre’den selamlar” mesajını iletti. Yürekleri ısıtan teşekkürün ardından açıklamada bulunan Ortaklı (Mehre) Mahalle Muhtarı Erdal Ceyhan ise duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0