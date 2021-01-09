Yapay zekâlı aşı uygulaması geliştirdiler!

Aşılar artık Teknokent’in geliştirdiği mobil uygulama ile talip edilecek.

Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi Teknokent bünyesinde başta covid-19 olmak üzere bütün aşıların takip edilebileceği bir mobil uygulama geliştirildi.

Geliştirilen bu modül ile hastaların aşı takipleri, hatırlatması ve bilgilendirmesinin yapılması hedefleniyor.

Ayrıca uygulama seyahat edilecek ülkeye göre olunması gereken aşıları belirtirken hayvan temasında yapılması gerekenleri de adım adım anlatıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ksü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin uygulamanın hastalın aşılara olan güvenini kazanmasını sağlayacağını belirtti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Nizayi Can üniversite olarak bu tür bilimsel çalışmaların her zaman destekçileri olduklarını vurguladı.