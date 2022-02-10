Yaptığı tablo ve karakalem çalışmaları ile görenleri kendine hayran bırakıyor.
Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere değer verdiği birbirinden kıymetli isimlerin resimlerini yapan 13 yaşındaki Hacı İhram Yanık çok özel bir misafiri ağırladı.
KAHRAMANMARAŞ 10.02.2022, 16:56 10.02.2022, 17:08
Küçük ressam Yanık’ı evinde ziyaret eden TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç kendisi ve ailesiyle bir müddet sohbet etti.
Kendi resmini de çizdiğini gören TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç hayranlığını gizleyemeyerek küçük ressamı bu güzel ve anlamlı çalışmasından dolayı tebrik etti.
Ziyaret sonrası bir açıklama yapan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç Küçük ressam Yanık’ın çok başarı işlere imza atan büyük bir sanatçı olacağına dikkat çekti.
Daha sonra kendilerini ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren 13 Yaşındaki Hacı İhram Yanık büyük işler başaran değerli isimleri çizmekten mutlu olduğunu ifade etti.
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