Yardım bekleyen hastaların imdadına  sağlık ekipleri yetişti!

Dün kenti sabah saatlerinde etkisi altına alan yoğun kar yağışı adeta hayatı felç etti. Bazı bölgelerde kar bir metreyi buldu.



Çağlayancerit ilçesinde 112 acil sağlık ekipleri hastalara ulaşmakta zorluk çekti. İş makineleri kapanan yolları açabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar nedeniyle yardım bekleyen hastaların imdadına ise sağlık ekipleri yetişti.