Yardım tırları İdlib'e doğru yola çıktı!
AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları tarafından AFAD'a teslim edilmek üzere hazırlanan yardım tırları İdlib'e doğru yola çıktı.
AK Parti Kahramanmaraş binası önünde yapılan uğurlama programına Ak Parti Grup Başkanvekili ve MYK üyesi Mahir Ünal’ın yanı sıra TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl başkanı Av. Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve partililer katıldı.
Yapılan programda konuşan Ünal, Kahramanmaraş olarak mazlumların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.
AFAD'a teslim edilmek üzere iki yardım tırını yola çıkarmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Ünal şunları kaydetti:
Konuşmanın ardından İdlib'e ulaştırılacak yardımların bulunduğu tırlar AFAD İl Müdürlüğüne uğurlandı.
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