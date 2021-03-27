Yardımcıoğlu: Berat Kandili, Koronavirüs’ten Beratımıza Vesile Olsun

Yardımcıoğlu, mesajında; “Gönüllerin merhamet dolduğu, insanların sabırlı, sevgi ve saygının hâkim olduğu Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin manevi iklimini buruk yaşıyoruz. Af ve şükür vesilesi olan kandiller, müminler için de manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan gecelerdir. Berat Kandili de bu önemli gecelerden bir tanesidir” ifadelerine yer verdi.

İslam dünyası için büyük önem taşıyan Berat Kandili’ni iyi değerlendirmek gerektiğini aktaran Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Bu mübarek gece Allah’ın kullarını günahlardan arındırdığı gecedir. Dolayısıyla bizlerin bu geceyi değerlendirip bol bol dua ederek geçirmemiz gerekiyor. Bu gece, birey olarak her türlü olumsuzluklardan arınmak için yüce Mevla’mızdan beratımızı isteyelim. Geçmiş ömrümüzün muhasebesini yapma, kalan ömrümüzün, iyi bir Müslüman’a yakışır şekilde geçirilmesi için karar verme ve plan yapma imkânımız var. Cenab-ı Allah, bu gece af kapılarını biz kullar için aralıyor. Berat Gecesi, en kirli kalplerin bile semaya açılan ellerinin boş çevrilmediği bir gecedir. Sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım ve bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizle birlikte on bir ayın sultanı Ramazan ayını hep birlikte idrak edelim.”

Mesajında, Koronavirüs salgınına da değinen Yardımcıoğlu, şu ifadelere yer verdi: “İçinde bulunduğumuz ve dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan virüs nedeniyle zor durumda olan kardeşlerimize de bol bol dua edelim. Berat Kandili, inşallah ülkemizin ve insanlığın içersinde bulunduğu Koronavirüs salgınından bir an evvel beratına vesile olur. Berat Gecemizin; milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için sağlığa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.”