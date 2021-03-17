Yardımcıoğlu: Çanakkale Zaferi, Türk milletinin diriliş ve yükseliş destanıdır!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; Çanakkale Zaferi’ni, Türk milletinin topyekûn ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş destanı olarak nitelendirdi.

Çanakkale’de, vatanın bekası için yüzbinlerce milli kahramanın gözünü kırpmadan şehit olduğunu hatırlatan Yardımcıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Çanakkale Zaferi, vatanın ve milletin, bekası ve mutluluğu için canlarını feda edecek kadar benliklerinden vazgeçmiş yüz binlerce milli kahramanın, ilahi bir mücadele gücüdür. Bu zafer, yalnızca bir askeri başarı değil, izzet-i nefsi ve haysiyeti ile oynanmak istenen büyük Türk milletinin topyekûn ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş destanıdır.”

Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Çanakkale Zaferi; dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, olayların akışı üzerinde Türk Milletinin belirleyici ve aktif bir rol oynadığı ve Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu bir destan olarak zihinlerde yer etmiştir. Sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak da Çanakkale Zaferi, Türk Milleti için de ayrıca bir onur, gurur ve şeref abidesidir. Çanakkale, bu vatanın canlar pahasına nasıl korunduğunun, bu ülkenin nasıl kurulduğunun en önemli örneklerinden birini oluşturmaktadır. Yaklaşık 1 asır önce, sahip oldukları askeri ve teknolojik güce güvenerek Çanakkale’ye gelenler, milletimizin iman gücü karşısında asla unutamayacakları bir ders almışlardır.”

Türk Milleti’nin atalarının şehit kanıyla sulanan vatan topraklarının ebediyete kadar bekçisi olacağını aktaran Yardımcıoğlu, “Millet olarak, ecdadımızdan miras aldığımız bu cennet vatanın ebedi bekçisi olacağız. Türkiye Cumhuriyeti dünya durdukça var olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Çanakkale Zaferi’mizin 106. yıl dönümünü kutluyor; vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.