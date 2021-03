Yardımcıoğlu: HDP’nin kuruluşu dahi sakattır! Bir an önce kapatılmalıdır!

Yardımcıoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP’ye açılan kapatma davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. HDP’nin siyasi çalışmalarını Euskadi Ta Askatasuna (ETA) terör örgütünün siyasi kanadı Batasuna Partisi’ne benzeten Yardımcıoğlu, HDP milletvekillerinin dahi PKK tarafından belirlendiğini dile getirdi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, “ETA’nın siyasi kanadı Batasuna Partisi, terör ortağı olarak, demokrasiyi tahrip etti ve şiddet yanlıları ile birlikte oldu. ETA’yı kınaması beklendi ama nafile! 2003 yılında mahkeme kapattı. Yıllarca BBP olarak; HDP’nin de aynı hainliği yaptığını söyledik. HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olmamıştır ve olamamıştır. Esasen kuruluşu dahi sakattır. Çünkü PKK terör örgütünün siyasi kolu olarak kurulmuştur. Bütün yönetim kadroları ve sözde milletvekillerini PKK belirlemiştir. Kurulduğu andan bu ana kadar da teröre ve teröristlere hizmet etmiştir” dedi.

“HDP, DEVLETİN VARLIĞINA VE MİLLETİN BİRLİĞİNE KAST ETMİŞTİR!”

HDP’nin, Anayasanın 68. maddesinde yer alan hiçbir esasa uymadığını, siyasi partiler kanununu yok saydığını, alenen devletin varlığına ve milletin birliğine kast ettiğini aktaran Yardımcıoğlu, şunları söyledi: “Bununla birlikte millete kurşun sıkanlara siper olmuş, her zaman Türkiye düşmanları ile aynı safta yer almıştır. Bunlara rağmen maalesef ki bizim hoşlanmadığımız çeşitli saiklerle, müsamahakârlığın ötesinde bir tavırla bugüne kadar Türk siyasetinde yer almıştır. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde terörle arasına mesafe koymayı başaramayan, terörü ve teröristi reddetmeyen partilere müsaade edilmemiştir.”

“MECLİSTE TERÖRİST İSTEMİYORUZ”

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP hakkındaki incelemeyi tamamladığını kaydeden BBP’li Yardımcıoğlu, mecliste terörist istemediklerini belirterek şöyle konuştu: “HDP üyelerinin beyan ve eylemleri ile Devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve terör yoluyla da ortadan kaldırmayı amaçladıkları tespitiyle AYM’ye başvurarak kapatma davası açmayı nihayet başarabilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kapatma davası açmasına dayanak teşkil eden gerekçeleri çok açıktır. HDP yöneticileri ve sözde milletvekilleri de bunu reddetmemekte; ısrarla PKK, PYD, YPG gibi hainler topluluğunun sözcülüğünü yapmaya devam etmekte, sırtlarını onlara dayamayı sürdürmektedirler. Anayasa ve kanunlara uyduğu müddetçe, teröre ve şiddete bulaşmadıkça bizim seçen ve seçilenle hiçbir problemimiz yoktur, olmamıştır ve olmayacaktır da… Lakin biz vatansever her bir vatandaşımız gibi mecliste terörist istemiyoruz ve her gerçek demokrat gibi terör örgütü PKK’nın siyasi kolu olan HDP’nin bir an evvel kapatılmasını istiyoruz.”