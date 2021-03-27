Yardımcıoğlu: Koronavirüs Aşısı’nda Gazetecilere de Öncelik Tanınmalı

Yardımcıoğlu, “Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Koronavirüs aşısı uygulanacak öncelikli gruplar arasında, toplumun gözü kulağı olan basın ve medya çalışanlarının da yer alması elzem bir durumdur. Önemli bir kamu hizmetini yerine getiren basın ve medya çalışanları, emniyet güçlerimiz ve sağlık personelinden sonra insanlarla en çok etkileşim kuran meslek gruplarından birisidir. Dolayısıyla Koronavirüs aşısı yapılacak öncelikli gruplar arasında gazeteciler de yer almalıdır” dedi.

Türkiye’de yaklaşık 2 aydır Koronavirüs aşısı uygulandığını ifade eden BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Yurtdışından getirilen Koronavirüs aşıları Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 2 ay önce uygulanmaya başlandı. Sağlık kurumlarında çalışanlar başta olmak üzere yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşı uygulanacak öncelikli gruplar arasında yer aldı. Evet, bu gruplar aşı uygulamasında öncelikli olmalıdır. Ama bu gruplara basın ve medya sektöründe çalışanlar da dâhil edilmelidir. Çünkü basın ve medya çalışanları, topluma sağlıklı haber ve bilgi akışı sağlamak için gece gündüz demeden mesai yapmaktadır. Aynı zamanda bu kesim, sağlık ve emniyet güçlerinden sonra insanlarla en çok etkileşim halinde olan kesimdir.”

Covid-19 salgınıyla hayatın durma noktasına geldiğini belirten Yardımcıoğlu, neredeyse tüm işletmelerin kapandığını ancak topluma bilgi ve haber akışı sağlamak amacıyla basın ve medya çalışanlarının iş yükünü arttığını ve muazzam derecede mesai yaptığını aktardı. Yardımcıoğlu, şunları söyledi: “Covid-19 salgını tüm dünyada yaşamı felç etti. Bu süreçte kamu kurumları, işletmeler ve hizmet sektörleri uzaktan çalışmaya başladı. Öğrencilerimiz uzaktan eğitim gördü. Herkesin evine çekildiği bir dönemde sağlık çalışanları, emniyet ve kolluk kuvvetlerimiz kadar basın ve medya çalışanları da sahada mesailerine devam ettiler. Yeri geldi hayatlarını hiçe saydılar. Kardeşlerin bile birbirine mesafeli durduğu böyle sıkıntılı bir süreçte onlar, sırf topluma haber akışı sağlamak için insanlarla etkileşim duymaya devam ettiler, devam ediyorlar. Bu sebeple gazeteciler, basın ve medya çalışanları Koronavirüs aşısı uygulanacak öncelikli gruplar arasında yer almalıdır.”