Yardımcıoğlu: Miraç Kandili, geçmişin muhasebesi için iyi bir fırsattır!

Yardımcıoğlu, “Sevgili peygamberimizin Yüce Allah'ın huzuruna yükseldiği gün olan Miraç Kandili, hayatımızın ve geçmişin muhasebesini yapmak için iyi bir fırsattır. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız” ifadelerine yer verdi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, mesajında şunları kaydetti: “Miraç, Cenab-ı Hakk’ın daveti üzerine Cebrail’in (a.s.) rehberliğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da ilahi huzura yükselişidir. İçinde birçok hikmeti barındıran Miraç, Allah'ın sonsuz kudretinin ve ayetlerinin Peygamberimize gösterildiği derinlikli, mucizevi ve hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir. Miraç Kandili, hayatımızın ve geçmişin muhasebesini yapmak için iyi bir fırsattır. Bizler de bu fırsatı bilmeli ve en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Semanın kapılarının ardına kadar açıldığı, rahmetin, merhametin ve mağfiretin bol bol yağdığı böyle bir gecede Allah’tan bağışlanma dilemeli, küsler barışmalı, kırgınlıklar giderilmelidir. İslam Âlemi için bir hediye ve fırsat anlamına gelen bu geceyi yapacağımız ibadetlerle değerlendirirken, tüm dünyayı etkisi altına alarak olumsuz etkileyen Koronavirüs’ten de tüm insanlığın kurtulması için dua etmeliyiz. Bu vesileyle tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni kutluyor; birlik ile beraberliğimizin daim olmasını ve bu gecenin tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.”