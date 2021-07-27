Yargıda Arabuluculuk devam ediyor!
Kovid-19 ile mücadele sürerken normalleşme sürecinde, yargıdaki hukuki uyuşmazlıkların yükünü arabulucuların hafifletmesi bekleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.07.2021, 13:57 27.07.2021, 18:21
2018 yılından itibaren iş ve işveren uyuşmazlıkları ile ticari alacak davalarında başvuruları zorunlu hale gelen arabuluculukla birlikte davalar daha kolay çözüme kavuşuyor.
Yargıdaki yükü hafifletmek amacıyla adalet bakanlığı tarafından yığılmaların azaltılması amacıyla vatandaşlar dava açamadan önce arabulucuya yönlendiriliyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Av. Arabulucu Turan Cihat Akben arabuluculuğa kimlerin başvuru yapabileceğini anlattı.
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