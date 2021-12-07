Yargıtay'dan emsal karar! Mağdur olan zengin kadın da nafaka alacak

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı.

Kadın, kendisinin ve ortak çocuğu için ayrı ayrı 4 bin TL olmak üzere nafaka davası açarken 8. Aile Mahkemesi, nafakayı reddetti.

Konunun Yargıtay’a taşınması üzerine. Kadının zengin olsa dahi tedbir nafakası alması gerektiğine karar verildi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Avukat Aysın Bilginer, nafaka türlerini ve vatandaşların hangi durumlarda nafaka alabileceğini anlattı.