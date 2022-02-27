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Yarım asırlık mühendislik hayatına 3 köprünün açılışını sığdırdı

Yarım asırlık mühendislik hayatına 3 köprünün açılışını sığdırdı İstanbul'da 1973, 1988 ve 2016 yıllarında hizmete açılan köprülerin açılışlarına katıldı Kahramanmaraşlı inşaat mühendisi, 50 yıllık meslek hayatı boyunca 3 büyük köprünün açılışına katıldı.

KAHRAMANMARAŞ 27.02.2022, 10:40
Yarım asırlık mühendislik hayatına 3 köprünün açılışını sığdırdı

İstanbul'da 1973, 1988 ve 2016 yıllarında hizmete açılan köprülerin açılışlarına katıldı

Kahramanmaraşlı inşaat mühendisi, 50 yıllık meslek hayatı boyunca 3 büyük köprünün açılışına katıldı. Şimdi sırada 4'üncü köprünün açılışı var.

Kahramanmaraş'ta yaşayan inşaat mühendisi Serdar Erdoğanyılmaz, yaklaşık 50 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ilk stajını Boğaziçi Köprüsü şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptı.

 Köprünün açılışına da katılan Erdoğanyılmaz, 1988 yapımı tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün de açılışına katıldı.

 Son olarak 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende açılışı yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışına da katıldığını ifade eden Erdoğanyılmaz, 4'üncü büyük köprünün açılışını da 4 gözle beklediğini söyledi.

Başta kendisi olmak üzere Türk mühendislerinin yapılan köprülerden gurur duyduğunu söyleyen Serdar Erdoğanyılmaz, "Ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum 1970'li yıllarda İstanbul boğazına bir köprü yapılacağını duyunca acaba böyle bir şey olur mu diye düşünüyorduk. 1970'te temeli atıldı ve 1973 yılında da açılışı yapıldığı zaman bir mühendis olarak mutlu oldum. Stajımı Boğaziçi Köprüsü şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptım. O köprünün açılışına ilk gün Süleyman Demirel ile katıldık. 1988 yılın rahmetlik Turgut Özal ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılışına katıldık. Aradan yıllar geçti en son 2016 yılına geldik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışına da katıldık. Bu kez yürüyerek değil de araçlarımızla katıldık ve geçiş yaptık. Türk mühendisler olarak bu tür eserler bize daima gurur vermiştir. Bu 3 köprünün açılışına katılmakla ayrı bir heyecan duydum ve 1915 Çanakkale Köprüsü de 18 Mart tarihinde açılacak ve açılışını 4 gözle bekliyorum. İnşallah bu 4'üncü köprünün açılışına katılmak istiyorum" dedi.

Köprü açılışlarına devlet adamları ile kendisinin de katıldığını söyleyen Erdoğanyılmaz, "Birinci köprüde Süleyman Demirel, ikinci köprüde Turgut Özal ile birlikteydik ve her iki cumhurbaşkanımız da teknik üniversitesi mezunu ve 3'üncü köprü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı ve yine 18 Mart'ta cumhurbaşkanımız ile açacağız. Her ne kadar Erdoğan teknik üniversitesi mezunu değilse de iki köprü yaparak bir teknik üniversiteli gibi kendisini kanıtlamış oldu. Türk mühendislerinin 4'üncü köprü ile de övüneceğini ve gururlanacağını düşünüyorum" dedi.

#Aksu Haber #Aksu Tv #aksu tv haber #Yarım asırlık mühendislik #serdar erdoğanyılmaz
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