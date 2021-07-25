"Yarından da Yakın" yeniden sahnelenecek
Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş tiyatro okulu öğrencileri tarafından hazırlanan Yarından da Yakın adlı tiyatro, 26 Temmuz Pazartesi (yarın) seyirci ile buluşuyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.07.2021, 14:34
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş Tiyatro Okulu, yeni bir oyun daha sahneleyecek. İzleyiciler tarafından beğeni ile karşılanan “Yarından da Yakın” adlı oyunu yeniden seyirciyle buluşturacak genç oyuncular, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hikayesini anlatacak. Yönetmenliğini Yunus Emre Obut’un üstlendiği tiyatro oyunu İstiklal Marşı'nı birçok yönden sahneye taşıyacak. 26 Temmuz Pazartesi günü 19.30’da, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gösterimi yapılacak yetişkin oyununa girişler ise ücretsiz.
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