Yarışma halk tarafından büyük ilgi gördü

Uluslararası Olarak Düzenlenen Yarışmaya Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den Milli Sporcular Katılarak Ülkelerini Temsil Etti.

Kahramanmaraş’ta En Köklü Tarihe Sahip Olan Ulu Cami Önünden Başlayan Bisiklet Yarışının Hem Başlangıç Noktasında Hem de Bitiş Noktasında Vatandaşlar Yarışmacıları An ve An İzledi.

Düzenlenen Bu Organizasyonla Kahramanmaraş’ın Adı Bir Kez Daha Tüm Dünyaya Duyuldu.

Kahramanmaraşlı vatandaşlar ise düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Güngör’e teşekkürlerini iletti.