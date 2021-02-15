Yasak sonrası Kahramanmaraş sokaklarında yoğunluk yaşandı!

Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından Kahramanmaraş’ta cadde ve sokaklar doldu taştı.

Her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından kısıtlama sırasında boş olan Kahramanmaraş’ın cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu oluştu.

Vaka sayılarının ülke genelinde düşmesine rağmen oluşan insan yoğunluğu korkuttu.

Yoğunluğun oluştuğu cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske kurallarına karşı polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu.