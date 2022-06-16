Yaşar Gölcü İlkokulu, "1 Camii 1 Tarih Projesi" düzenledi

Okulun Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni Medine Şerbetçioğlu öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında 70 öğrenci ve velileri 7 tarihi cami’yi gezerek bilgiler aldı.

Proje bünyesindeki geziye Yaşar Gölcü İlkokulu Okul Müdürü Bekir Güneşlice, Müdür yardımcısı Zahide Karaköse, Öğretmenlerimiz Alev Büyükardıç ve Emrullah Evsen’de katıldı.

Projeye önce Çınarlı Bektutiye Camii ve bahçesindeki Sütçü İmam Türbesi ile başlanıp sırasıyla Nuh Camii, Şeyh Camii, Divanlı Camii, Hatuniye Camii, Ulu Camii de gezilip bilgi verildikten sonra en son Abdulhamidhan Camiine gidilerek camilerin özellikleri ile mini bilgi yarışması yapılmış akabinde çorba faslı ile gezi proje son buldu.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersini sevdirmek öğrencileri eğlendirerek öğretmek amacıyla gezilen camilerin özellikleri hakkında mini bilgi yarışması yapıldı.

Akabinde ise çorba faslı ile gezi projesi son buldu.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Yaşar Gölcü İlkokulu Okul Müdürü Bekir Güneşlice, “bu tür farkındalık yaratacak sosyal faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

HABER: MEHMET DEVECİ