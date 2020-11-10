Yaşar Gölcü ilkokulu'ndan İzmir’deki kardeş okula yardım eli!

Yaşar Gölcü İlkokulu’nda İzmirdeki Deprem’den Etkilenen Seferihisar’da bulunan şehit öğretmen Mehmet İzdal İlkokulu’na yardım eli uzandı.

Yaşar Gölcü İlkokulu, Doğada Bilgi ve Bilim Projesi kapsamında İzmir’deki vatandaşların bu zor gününde birlik beraberlik ve kardeşlik duygularını onlara hissettirmek adına Okuldaki Öğretmenler, Veliler ve öğrencilerle Yardım kampanyası düzenlendi.

Başlatılan bu kampanya ile birlikte toplanılan yardımları Genç Kızılay Kahramanmaraş şubesi aracılığı ile belirlenen kardeş okula ulaştırılacak.

Bu manada Dulkadiroğlu İlçe Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, genç Kızılay ekibi ve okul idaresi, hazırlanan yardımları el birliğiyle gönderdi.

Yaşar Gölcü İlkokulu müdür yardımcısı Durdu Mehmet ateş, birlik beraberlik ve kardeşliği bir kez daha hatırlatma adına böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Dulkadiroğlu ilçe Kaymakamı Kadir Okatan, bu kampanyada emeği geçen herkese teşekkür etti.