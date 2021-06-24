Yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

Ekinözü ilçesine tatil yapmak için Şanlıurfa'dan geldiği öğrenilen 60 yaşındaki Abdulkadir Kankaya, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Tatil için ilçeye bağlı Yukarı İçmeler Mahallesi'ne gelen ve burada bir otele yerleşen Abdullakdir Kankaya, otel görevlilerine yorgun olduğunu ve odasına çıkıp dinlenmek istediğini söyledi.

Yaşlı adamın uzun süre odasından çıkmaması üzerine kontrol etmek için odasına giren otel görevlisi, yaşlı adamı hareketsiz yatarken buldu.

Otel görevlisi durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.

Gelen ekipler yaptıkları incelemede yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının olay yeri incelemesinin ardından Kankaya'nın cenazesi kesin ölü sebebinin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.