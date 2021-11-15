Yaşlı vatandaşların o hayalini büyükşehir gerçekleştirdi
65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik 4 farklı branşta İleri Yaş Atölyeleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Malatya Darendere ve Somuncu Baba Türbesi gezisiyle ulu çınarların yüzünü güldürdü.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarıyla gönüllere dokunuyor. Bir süre önce 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirilen İleri Yaş Atölyeleri projesi katılımcılarıyla gezi programı düzenlendi. Malatya’nın Darende ilçesine düzenlenen gezi programında, İleri Yaş Atölyesi katılımcıları Somuncu Baba Türbesi başta olmak üzere birçok konumu ziyaret etme imkânı buldu. Ulu çınarlar; hiç görmedikleri ve gitmek istedikleri Somuncu Baba Türbesi’ne gezi imkânı sunulduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ve memnuniyetlerini ifade etti. Atölyeler kapsamında yaşlı vatandaşlar; bir yandan çini, seramik, müzik, sanat ve ileri yaş başta olmak üzere 4 branşta eğitim alırken, diğer yandan da düzenlenen etkinliklerle sosyal hayata katılımları artıyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6