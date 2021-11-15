Yaşlı vatandaşların o hayalini büyükşehir gerçekleştirdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarıyla gönüllere dokunuyor. Bir süre önce 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirilen İleri Yaş Atölyeleri projesi katılımcılarıyla gezi programı düzenlendi. Malatya’nın Darende ilçesine düzenlenen gezi programında, İleri Yaş Atölyesi katılımcıları Somuncu Baba Türbesi başta olmak üzere birçok konumu ziyaret etme imkânı buldu. Ulu çınarlar; hiç görmedikleri ve gitmek istedikleri Somuncu Baba Türbesi’ne gezi imkânı sunulduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ve memnuniyetlerini ifade etti. Atölyeler kapsamında yaşlı vatandaşlar; bir yandan çini, seramik, müzik, sanat ve ileri yaş başta olmak üzere 4 branşta eğitim alırken, diğer yandan da düzenlenen etkinliklerle sosyal hayata katılımları artıyor.