Yaşlılara saygı haftası programı düzenlendi!

Kahramanmaraş valiliği, KSÜ, orman bölge müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen programda ilk olarak Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından huzurevindeki misafirlere yönelik müzik dinletisi sunuldu.

Ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler yaşlıları ziyaret ederek onlara karanfil ve hediyeler takdim etti.

Daha sonra Huzurevinde kalan büyüklerimiz ve Vali Coşkun, Orman Haftası dolayısıyla fidanlarını toprakla buluşturdu.

Program sonunda bir açıklama yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun “Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bizlerde büyüklerimizi ziyaret edip halini ahvalini sorduk ve hayır dualarını almaya çalıştık.” Dedi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise çok güzel bir program gerçekleştirildiğine dikkat çekerek yaşlıların her zaman baş tacı olduğunu ifade etti.

Daha sonra aile sosyal hizmetler il müdürü Mutlu Kayada programa katılım sağlayan herkese teşekkür etti.