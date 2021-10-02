Yaşlılarımız dünden bugüne bir köprüdür

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle bir dizi ziyaretlerde bulundu. Şehit Hakan Duyğal Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen program, Başkan Hayrettin Güngör ve eşi Leyla Güngör ile, Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun’un yaşlılara çiçek takdimiyle başladı. Huzurevindeki vatandaşlarla yakından ilgilenen heyet, huzurevi sakinlerinden Ali Çınarlıdere’ye de doğum günü sürprizi yaparak, ailesi ile de görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Müzik dinletisi ile devam eden program sonunda konuşan Başkan Güngör, “Kıymetli çınarlarımız ile bol muhabbetli bir gün geçirdik. Dün ile bugün arasındaki köprülerimizin tecrübelerinden faydalanarak yarınlarımızı inşa ediyoruz. Saygıyla ellerinizden öpüyorum” diye konuşurken, Vali Coşkun ise, “Kıymetli büyüklerimizle bir kez daha bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gün dolayısıyla bizler de büyüklerimizi ziyaret edip halini hatırını sorduk ve hayır dualarını almaya çalıştık. Çok şükür huzurevinde konuk ettiğimiz büyüklerimizin sağlık durumu ve moral motivasyonları gayet iyi durumda. Yaşlılar gününüzü tekrar kutluyor, sağlıklı ve hayırlı ömür temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.