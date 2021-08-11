Yassı Höyükte Arkeolojik Kazı çalışmaları başladı

Ünlü İngiliz arkeolog Sir William Ramsey tarafından 1890 yılında keşfedilen Hurman Çayı kenarında yer alan Yassı Höyükte, Hitit yazıtlarında geçen ve yeri henüz tespit edilememiş önemli kentlerden Lavazantia veya Hurama kentlerinden birini bulmak için 3’ü akademisyen 16 kişilik ekiple kazı çalışmaları yürütülmeye başlandı.

Yassı Höyük arkeolojik kazı çalışmalarının açılış törenine katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, “Bölgede yapılacak çalışmayı yakından takip ediyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcımız Yahya Coşkun’dan buradaki kazı çalışmalarında ortaya çıkacak fayda ve bulgular doğrultusunda kazının sonuna kadar devam etmesi için gerekli desteği alacağız. Bunun sözünü aldık. Buradaki çalışmalar 2 ay kadar devam edecek ve olumlu bulgular elde edildiğinde kazının devam etmesi için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Afşin’in Eshab-ı Kehf gibi bir değere ev sahipliği yaptığına değinen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf’in kalıcı listeye alınması için gayret ettiklerini söyledi.

Sezal, “Afşin’de bulunan Elshab-ı Kehf inanç turizmi noktasında çok büyük bir değerimiz. Afşin’in inanç ve kültür turizmindeki değerini artırmak adına UNESCO’nun geçici listesinde yer alan Eshab-ı Kehf’i ana listeye alınması hususunda da bir çaba sarf edeceğiz. Bunu başardığımızda Afşin hak ettiği yere gelecek. Bizler tüm ilçelerimizi Kahramanmaraş’ın bir değeri olarak görüyoruz. Tüm değerleri ortaya çıkartarak Kahramanmaraş’ın bölgede ve Türkiye’de hak ettiği yere kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Ülke genelinde yapılan kazı çalışmalarına Afşin’in de dahil edilmesinde emeği bulunanlara teşekkür ediyorum. Bu kazı çalışmalarını yürütecek ekibimize başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar da, Yassı Höyük kazılarında emekleri bulunanlara teşekkür ederek, elde edilecek buluntuların ülkeye ve dünyaya ekolojik bilgiler sunacağına inandıklarını belirtti.

Türkiye’de aynı anda 500 arkeolojik kazı çalışması bulunduğunu ve buna Afşin’in de eklendiğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, “Afşin’imizde bulunan bir höyük kazısına yoğun bir katılımla başlamamız çok özel. Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven burada yapılacak ekolojik kazıya çok sahip çıktı. Bizlerde elimizden geleni yapacağız. Bu kazılarda ne bulacağınızı, nereye kadar gideceğinizi bilemezseniz. Fakat Kahramanmaraş özelinde tüm çalışmalarımızda bilimsel bilgi anlamında tüm dünyaya çok özel bilgiler sunabilecek potansiyele sahip. Yassı Höyük kazılarının da dünyaya çok özel bilgiler, buluntular çıkaracağız. Burada çalışma yapacak ekibimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Afşin’de ilk defa arkeolojik kazı yapıldığını belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, şunları söyledi:

“Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği ve izniyle Afşin’imizde bulunan Yassı Höyükte kazı çalışmalarımız başlıyor. Geçmişimizin, kültür miraslarımızın gelecek nesillere aktarılması bizim en önemli gayemiz. Buradan çıkan buluntularla Afşin ve Kahramanmaraş dünya gündemine oturacağına inanıyorum. Şehrin tanınırlığı ve marka olma yolunda önemli bir adım atmış olacağız. Burada yapılan çalışmalara Afşin halkı adına belediye olarak destek veriyoruz. Çünkü buradan elde edilecek tanınırlık mutlaka ekonomiye dönüşecek ve bu istihdamın artması ve dünyanın her yerinde Afşin’in tanınması, bilinmesi anlamına geliyor.”

Yassı Höyük kazısının bilimsel çalışmalarını yürüten Ahi Evren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Elif Baştürk, “ Afşin’de bulunan Yassı Höyük tespit edildiği 1890’lı yıllar itibariyle günümüze kadar pek çok bilim insanı tarafından ziyaret edilmiştir. Yassı Höyük her seferinde konumu, boyutlarıyla Anadolu arkeolojisi hatta dünya arkeolojisi açısından ne kadar önemli sonuçlara gebe olduğu ve bilinen arkeolojik ören yeri olarak karşımıza çıkmakta.” dedi.

Yassı Höyük’ün boyut itibariyle Kahramanmaraş’ın kuzey ilçeleri arasındaki en büyük höyük olduğunu belirten Ahi Evren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Elif Baştürk, “Bölge ve yüzeyde yapılan bilimsel araştırmalarda höyüğün en gelişkin ve en gelişmiş alanına Hitit döneminde ulaştığına elde edilen verilerden görebiliyoruz. Yassı Höyük kazısında, Hitit yazıtlarında geçen ve yeri henüz tespit edilememiş önemli kentlerden Lavazantia veya Hurama kentlerinden birini bularak arkeoloji camiasına ve Anadolu arkeolojisine katkı sağlamaya çalışacağız. Bu çalışmamızda bize destek olan başta Kültür ve Turizm Bakanlımız olmak üzere kazının başlatılması ve her türlü katkıyı sunan Afşin Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Elbistan Müze Müdürü Safinaz Acıpayam da, Yassı Höyük kazılarında, Kahramanmaraş ve bölgesine katkı sağlayacak değerli buluntuları bulmayı arzuladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından, Yassı Höyük kazı alanına geçilerek incelemelerde bulunuldu.

Törene, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Topaktaş, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Polat ile vatandaşlar katıldı.