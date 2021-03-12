Yatırım Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 2021 Hedefi 595 Milyonluk Yatırım

Bugüne kadar şehir genelinde 303 Milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdik. Dünyada etkili olan pandemiyle tecrübe ettiğimiz tüm zorluklara rağmen, planlı bir bütçe, doğru bir tasarruf metodu 2021 yılı için şehrimize öngördüğümüz yatırım bütçesinin 595 Milyon TL olmasını sağladı. İnşallah el birliği ile şehrimiz için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yatırım Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Cihat Sezal ve Ahmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, ilçe teşkilat başkanları, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ile Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ yöneticileri yer aldı. Gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 ve 2020 yıllarında hayata geçirdiği yatırımlar ve 2021 Yatırım Programı ile ilgili bilgiler verildi.

303 Milyonluk Yatırım Yapıldı

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hamdolsun, 2019 yılından 2021 yılına kadar özellikle yol ve su gibi en temel ihtiyaçlarımızın karşılanması noktasında Büyükşehir olarak önemli bir mesafe kaydettik. Ziyaret ettiğimiz tüm mahallelerimizde, esnaflarımız ve vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde taleplerini not ettik, finansal durumumuz ve taleplerin öncelik sırasına göre bir yatırım planı ortaya koyduk. Yaptığımız bu çalışmalardan doğan analizlerimizi çıkarırken, muhtarlarımızı, esnafımızı, vatandaşlarımızı, parti teşkilatımızın her kademesini sürecin içine dahil ettik. Bugüne kadar şehir genelinde 303 Milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdik. Şeffaf ve katılımcı bir anlayışla önümüze 2021 yılı içerisinde uygulayacağımız somut bir yatırım planı çıkardık” diye konuştu.

2021 Hedefi 595 Milyon TL’lik Yatırım

Özellikle kırsal alanlarımızda, temel ihtiyaçların temini noktasında yol, su ve kanalizasyon gibi üç temel maddeyi önceliyoruz. Sınırlı imkânların, artan ihtiyaçları karşılayabilmesi için öncelik sıramıza göre, kısa, uzun ve orta vadede inşallah bu yatırımlarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimizle güç birliği yapmak, maliyetlerin artmaması adına kaynakları mükerrer hizmetler için kullanmamak ve kanunen bildirilen yükümlülüklerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirip hemşehrilerimize yerinde hizmetler sunabilmek adına koordinasyonu son derece önemsiyoruz. Kamu kurumlarımız, ilçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin sağlayacağı koordinasyon, hizmette yarışırken şehrimizin kaynaklarının doğru kullanılmasını da beraberinde getirecektir. Dünyada etkili olan pandemiyle tecrübe ettiğimiz tüm zorluklara rağmen, planlı bir bütçe, doğru bir tasarruf metodu 2021 yılı için şehrimize öngördüğümüz yatırım bütçesinin 595

Milyon TL olmasını sağladı. İnşallah el birliği ile şehrimiz için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Uyum ve Planlama

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, “Hükümetimiz, kamu kurumlarımız, belediyelerimiz ve partimiz yüksek bir işbirliği içinde çalışıyor. Bu işbirliğiyle şehrimiz kamusal ve belediyecilik hizmetlerinin alımı noktasında stratejik hareket alanı bulabiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün özellikle il ve ilçeler arasında sağladığı bu irtibatın, hemşehrilerimize hizmet olarak döndüğünü görebiliyoruz. Çok şükür Büyükşehir Belediye Başkanımız gibi ilçe belediyelerimizin başkanları gibi yerel yönetimler alanında yüksek tecrübelere sahip kadrolarla çalışma şansına sahibiz. Bu uyum ve planlamanın da hemşehrilerimiz tarafından iltifatla karşılandığını, geniş kitleler tarafından sahiplenildiklerini memnuniyetle gözlemliyoruz” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Yıldız, yatırımlarla ilgili sunumu gerçekleştirdiler.