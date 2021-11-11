Yatırımlar ilçenin çehresini değiştirdi

Tamamlanan yatırımların önemli ihtiyaçlara cevap verdiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, DOĞAKA işbirliğiyle 7 Milyon TL’lik Soğuk Hava Deposunun hizmete açtıklarını söyledi.



Başkan Güngör; “Her ilçemizin kendine has önemli ürünleri var. Göksun’umuzda da elma üretiminin katma değerini artırabilmek için DOĞAKA işbirliğiyle 7 Milyon TL’lik Soğuk Hava Depomuzu hizmete açtık. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Tamamladığımız bir diğer tesisimiz Arslanbey Millet Konağı ve Bahçesi ise ilçemizde önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Öte yandan ilçe merkezimizin çehresini değiştirecek bir meydan çalışması da gerçekleştiriyoruz” cümlelerini kullandı.