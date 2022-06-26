Yavru balıklar, baraj suyunun alınmasıyla birlikte telef oluyor!

Suyun bitme noktasına geldiği Deliçay’a yavrulayan baraj balıkları, suyun alınmasıyla birlikte yok olma tehlikesi yaşıyor.

Whatsapp ihbar hattımıza gelen görüntülerde mahalle sakinleri tedbir alınması için yetkilerden yardım istiyor.

Her yıl binlerce balığın böyle telef olduğunu söyleyen bir vatandaş, “ben burada oturduğum için her yıl görüyorum, bunların alınıp yaşam alanlarına bırakılmasını yetkililerden istiyorum” dedi.