Yavşan Yaylası’nda çalışmalar sürüyor
Doğa Harikası Yavşan Yaylası Tabiat Parkı Doğa Güzelliklerinin Yanı Sıra Oksijeniyle de Ziyaretçilerini Kendine Hayran Bırakıyor. Yavşan Yaylası Tabiat Parkı işletmecisi Ahmet Kılçık, yapılan ve yapılması gündemde olan projeleri Aksu Haber’e anlattı.
KAHRAMANMARAŞ 23.09.2021, 14:19 23.09.2021, 15:16
Doğasıyla ve muhteşem manzarasıyla kentin ve bölge kentlerin dikkatini üzerine çeken Yavşan Yaylası Tabiat Parkı, şehrin turizmine katkı sağlamak adına çalışmalar yapıyor.
Bu kapsamda ilk etapta 25 bungalov ev, kamp alanları ve sosyal tesisler için çalışmalara başlanan yaylada yapılan ve yapılacak olan çalışmalar Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve kent genelinden davet edilen muhtarlara anlatıldı.
Birçok yeni projenin inşaatı devam ederken bunlara yenilerini ekleyen Yavşan Yaylası Tabiat Parkı işletmecisi Ahmet Kılçık, yapılan ve yapılması gündemde olan projeleri Aksu Haber’e anlattı.
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