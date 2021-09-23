Yavşan Yaylası’nda çalışmalar sürüyor

Doğasıyla ve muhteşem manzarasıyla kentin ve bölge kentlerin dikkatini üzerine çeken Yavşan Yaylası Tabiat Parkı, şehrin turizmine katkı sağlamak adına çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda ilk etapta 25 bungalov ev, kamp alanları ve sosyal tesisler için çalışmalara başlanan yaylada yapılan ve yapılacak olan çalışmalar Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve kent genelinden davet edilen muhtarlara anlatıldı.

Birçok yeni projenin inşaatı devam ederken bunlara yenilerini ekleyen Yavşan Yaylası Tabiat Parkı işletmecisi Ahmet Kılçık, yapılan ve yapılması gündemde olan projeleri Aksu Haber’e anlattı.